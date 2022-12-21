WSJ: США будут годами восстанавливать запасы Stinger и Javelin, которые передали Украине и союзникам
2022-12-21 02:27
Издание The Wall Street Journal сообщает, что США потребуются годы на восполнение запасов ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, которые были переданы Украине и союзникам.
Журналисты напоминают, что Соединенные Штаты отправили на Украину 1600 единиц Stinger. Производство такого оружия было прекращено в 2003 году.
Такие виды вооружений производит единственная компания в США – Raytheon Technologies. Она возобновила производство в этом году.
Но для наращивания объемов выпуска вооружений нужно время, поэтому в ближайшие два года их дефицит сохранится.
Опубликовано: Светлана Репина