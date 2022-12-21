Reuters: Microsoft собирается купить Netflix за 190 млдр долларов
2022-12-21 02:55
Агентство Reuters сообщает, что корпорация Microsoft намерена купить видеосервис Netflix.
Сумма сделки составит 190 млрд долларов с учетом выплат бонусов и комиссионных. Ожидается, что официально о сделке объявят в следующем году.
Ранее корпорация приобрела соцсеть LinkedIn , заплатив за нее 26 млрд долларов, а также разработчика программного обеспечения для искусственного интеллекта Nuance за 20 млрд долларов.
Крупные покупки компания начала совершать восемь лет назад, когда ее исполнительным директором стал Сатья Наделла.
Опубликовано: Светлана Репина