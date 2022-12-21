Брюс Уиллис скоро примерит статус дедушки

Голливудский актер Брюс Уиллис скоро станет дедушкой. В ожидании ребенка находится старшая наследница знаменитости Румер, рожденная в браке с Деми Мур.

У известного на весь мир голливудского актера Брюса Уиллиса скоро родится внук. Старшая дочь артиста Румер, которую родила Деми Мур, ждет ребенка, о чем сообщает издание "Starhit".

Супруга Уиллиса Эмма Хемминг сообщила, что ее падчерица беременна. Она выложила в сеть снимок, где Румер предстала с округлившимся животом.

Старшей наследнице Уиллиса и Мур 34 года. Она встречается с солистом группы "How many Years" Дереком Томасом.