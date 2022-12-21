Соседов отрицает развод Агутина и Варум
2022-12-21 08:30
Музыкальный критик Соседов не верит слухам о том, что певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум разводятся.
Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов уверен, что информация о расставании исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум, - ложь, о чем сообщает издание "Подмосковье сегодня".
Критик считает брак артистов очень крепким. Также Соседов убежден, что когда люди живут вместе более 20 лет, они вряд ли расстанутся.
Ведущий думает, что информация о расставании известной пары, не более, чем чей-то пиар-ход.
Опубликовано: Наталья Гончарова