Харламов запрещает Асмус съезжать из дома, так как не хочет, чтобы та подавала дурной пример дочери

После развода комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус продолжают жить под одной крышей. Асмус утверждает, что бывший не дает ей с дочерью съехать. Так ли это?

Люди из окружения Гарика Харламова и Кристины Асмус утверждают, что актриса преувеличивает, когда говорит, что бывший угрозами заставляет ее оставаться под одной крышей.

Комик просто желает оградить дочь от "горячей натуры" матери. Не хочет, чтобы наследница видела, как Кристина встречается с другими мужчинами.

Харламов намерен купить отдельное жилье Асмус и дочке, но тянет пока.