Брат Меган Маркл Томас обвинил сестру во лжи после выхода автобиографического фильма

Когда вышла документальная картина о жизни принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, изначально возмущалась королевская семья. Пришел черед высказывать недовольство и родственникам актрисы.

Брат Меган Маркл Томас заявил, что все, о чем повествуется в документальном фильме о жизни принца Гарри и его супруги, ложь.

Родственник актрисы возмущен тем фактом, что Меган заявила, что у нее никогда не было семьи, а она есть.

Томас намерен в доказательство того, что картина пронизана ложью, выпустить свой документальный проект в будущем.