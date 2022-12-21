Брат Меган Маркл Томас обвинил сестру во лжи после выхода автобиографического фильма
Когда вышла документальная картина о жизни принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, изначально возмущалась королевская семья. Пришел черед высказывать недовольство и родственникам актрисы.
Брат Меган Маркл Томас заявил, что все, о чем повествуется в документальном фильме о жизни принца Гарри и его супруги, ложь.
Родственник актрисы возмущен тем фактом, что Меган заявила, что у нее никогда не было семьи, а она есть.
Томас намерен в доказательство того, что картина пронизана ложью, выпустить свой документальный проект в будущем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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