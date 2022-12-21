Башаров рассказал, как праздновал свой 48-й день рождения, находясь в Донбассе

Актер Марат Башаров рассказал, что отпраздновал свое 48-летие, находясь в Мариуполе. Он выступал там, пытаясь поддержать военных, мирное население.

22 августа 2022 года актеру Марату Башарову исполнилось 48 лет. Артист рассказал, что свой праздник провел, находясь на территории Донбасса.

Тогда Башаров выступал на сцене Мариуполя, исполняя песни, декламируя стихи.

Этот день рождения звезда экрана вспоминает как лучший в своей жизни, так как он чувствовал, что нужен людям.