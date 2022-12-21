Politico: Зеленский будет просить у Байдена ракеты ATACMS, а также беспилотники Grey Eagle и Reaper

Эту информацию журналисты издания Politico получили от источника в американской администрации, знакомого с ходом подготовки переговоров.

Как сообщает Politico, во время встречи с Байденом и его командой по национальной безопасности США делегация Украины, как предполагается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами Grey Eagle и Reaper.

Также издание сообщает, что, по оценкам Белого дома, затраты на обеспечение Украины ракетами ATACMS чрезмерно высоки. По мнению журналистов Politico, передача ракет большой дальности Киеву может «спровоцировать Россию на использование еще более смертоносного оружия на Украине».