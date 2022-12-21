Деми Мур сообщила, что собирается стать сумасшедшей бабушкой, когда узнала, что ее дочь Румер беременна
2022-12-21 12:08
Голливудская актриса Деми Мур поздравила свою 34-летнюю дочь Румер и ее бойфренда со скорым пополнением в семействе, пошутив, что вступает в ряды сумасшедших бабушек.
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис скоро станут бабушкой и дедушкой.
Их общая дочь Румер находится в интересном положении.
Будущая бабушка пообещала, что будет "сумасшедшей" в этом статусе, поздравив свою 34-летнюю наследницу со скрорым прибавлением в семье.
К поздравлениям присоединилась и жена Брюсса Уиллиса Эмми Хемминг.
Опубликовано: Наталья Гончарова