У Лолиты роман с фанатом, под натиском которого певица не устояла

Лолита Милявская строит отношения с поклонником своего творчества. Мужчина был настолько настойчив, что добился расположения знаменитости.

Известная исполнительница Лолита Милявская призналась в интервью "МУЗ PRO-НОВОСТИ", что закрутила роман со своим фанатом.

Настойчивый поклонник долго добивался внимания артистки. Под натиском "упрямца" знаменитость сдалась.

Пару месяцев назад Лолита строила любовь с бизнесменом Романом, но рассталась с ним.