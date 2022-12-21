У Лолиты роман с фанатом, под натиском которого певица не устояла
2022-12-21 12:25
Лолита Милявская строит отношения с поклонником своего творчества. Мужчина был настолько настойчив, что добился расположения знаменитости.
Известная исполнительница Лолита Милявская призналась в интервью "МУЗ PRO-НОВОСТИ", что закрутила роман со своим фанатом.
Настойчивый поклонник долго добивался внимания артистки. Под натиском "упрямца" знаменитость сдалась.
Пару месяцев назад Лолита строила любовь с бизнесменом Романом, но рассталась с ним.
Опубликовано: Наталья Гончарова