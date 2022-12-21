Костенко отреагировала на информацию об изменах ее мужа Тарасова
2022-12-21 12:29
Бывшая модель Анастасия Костенко впервые решила высказаться по поводу "гуляющих в сети" сведений о том, что ей изменяет благоверный, футболист Дмитрий Тарасов.
Анастасия Костенко об информации по поводу измен ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова высказалась примерно так: клевещут на интересных людей.
Вопрос о возможной неверности суженого Анастасии задали ее подписчики.
Экс-модель устроила для своих фолловеров рубрику "Вопрос-ответ".
Опубликовано: Наталья Гончарова