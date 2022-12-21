Наргиз впервые высказалась по поводу запрета въезда в РФ в течение 50 лет

Певица Наргиз Закирова прокомментировала наконец запрет на въезд в России на протяжении полувека.

Исполнительнице Наргиз Закировой, которая обрела популярность на территории России, запрещено теперь пересекать границу государства целых 50 лет.

Певица наконец высказалась по поводу.

Наргиз утверждает, что отнеслась к этому факту спокойно, так как ничего поделать с этим не может.

Сейчас Закирова проживает в родном Узбекстане.