Наргиз впервые высказалась по поводу запрета въезда в РФ в течение 50 лет
2022-12-21 12:42
Певица Наргиз Закирова прокомментировала наконец запрет на въезд в России на протяжении полувека.
Исполнительнице Наргиз Закировой, которая обрела популярность на территории России, запрещено теперь пересекать границу государства целых 50 лет.
Певица наконец высказалась по поводу.
Наргиз утверждает, что отнеслась к этому факту спокойно, так как ничего поделать с этим не может.
Сейчас Закирова проживает в родном Узбекстане.
Опубликовано: Наталья Гончарова