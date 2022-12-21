Алла Шишкина: на жизнь нужно 150 тыс. рублей в месяц

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из России рассказала, что ей на месяц на жизнь нужно минимум 150 тыс. рублей.

По словам бывшей синхронистки только в 10 тыс. рублей из этой суммы обходится месячное содержание 2 котов.

Следующим важным пунктом затрат у женщины идет заправка автомобиля, да и требуются определенные покупки на Озоне оплачивать.

На данный момент титулованная спортсменка пытается на ютубе запустить монетизацию собственного проекта, но он пока прибыли не приносит. Приходится тратить заработанные на спорте деньги.