Алла Шишкина: на жизнь нужно 150 тыс. рублей в месяц
2022-12-21 12:53
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из России рассказала, что ей на месяц на жизнь нужно минимум 150 тыс. рублей.
По словам бывшей синхронистки только в 10 тыс. рублей из этой суммы обходится месячное содержание 2 котов.
Следующим важным пунктом затрат у женщины идет заправка автомобиля, да и требуются определенные покупки на Озоне оплачивать.
На данный момент титулованная спортсменка пытается на ютубе запустить монетизацию собственного проекта, но он пока прибыли не приносит. Приходится тратить заработанные на спорте деньги.
Опубликовано: Сергей Стаалкер