Тодоренко выложила в сеть фото с мужем Топаловым, которого можно узнать с трудом
2022-12-21 13:38
Ведущая ТВ и актриса Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фото, где позирует вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Экс-участника группы "Smash" узнать можно с трудом. В чем дело?
Регина Тодоренко разместила новый снимок со своим мужем Владом Топаловым в Телеграм-канале.
На снимке звездная пара сидит в автомобиле. Регина положила голову на плечо любимому, но есть одно но...
Топалова узнать можно с трудом, так как на лице его густая растительность.
Оказывается, Тодоренко наложила бороду мужу с помощью фильтров, но "сидит она как влитая".
Опубликовано: Наталья Гончарова