Зеленский и Байден вместе выступят на лужайке Белого дома

Джо Байден и Владимир Зеленский проведут совместное выступление на лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Телеканал CNN уведомляет, что Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на частном самолёте с аэродрома в немецкой базе НАТО "Рамштайн". Известно, что Зеленский выступит перед американскими Конгрессменами, намереваясь попросить правительство США активизировать оказываемую Украине помощь.

Позднее в Белом доме официально подтвердили новость о том, что Зеленский побывает в Вашингтоне, отметив, что он и Джо Баден проведут совместное выступление.