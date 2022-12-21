Зеленский и Байден вместе выступят на лужайке Белого дома
2022-12-21 13:39
Джо Байден и Владимир Зеленский проведут совместное выступление на лужайке Белого дома в Вашингтоне.
Телеканал CNN уведомляет, что Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на частном самолёте с аэродрома в немецкой базе НАТО "Рамштайн". Известно, что Зеленский выступит перед американскими Конгрессменами, намереваясь попросить правительство США активизировать оказываемую Украине помощь.
Позднее в Белом доме официально подтвердили новость о том, что Зеленский побывает в Вашингтоне, отметив, что он и Джо Баден проведут совместное выступление.
Опубликовано: Ткачёв Андрей