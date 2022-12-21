Покойный Хабибуллин отказывался ехать в больницу

Гитарист "Танцы минус" Антон Хабибуллин умер вечером 20 декабря в московской больнице. Оказывается, музыкант отказывался ехать в медучреждение.

Вечером 20 декабря не стало гитариста популярной группы "Танцы минус" Антона Хабибуллина. Артист умер в реанимации столичной больницы после операции.

Музыканту было всего 44 года.

Стало известно, что оказать помощь Хабибуллину медикам удалось не сразу, так как больной отказывался ехать в учреждение здравоохранения.

Гитаристу стало плохо 19 декабря. Его мучили острые боли в области живота. Ему вызвали скорую, но в лечебницу музыкант ехать наотрез отказался.

Когда ему стало еще хуже, его забрала неотложка с обострением панкреатита.

Была проведена экстренная операция, но организм пациента не справился с обострением хронического заболевания.