Бага повторно занял пост тренера солигорского футбольного клуба «Шахтер»

21 декабря стало известно, что новым тренером "Шахтёра" назначен Алексей Бага.

Днём среды Алексей Бага, ранее занимавший пост азербайджанского футбольного клуба "Сумгаит", вновь стал тренером солигорской команды "Шахтёр". Известно, что в прошлом году Бага уже занимал пост тренера "Шахтёра" и вывел сборную к победе на национальном футбольном чемпионате в Беларуси, позднее решив уволиться по собственному желанию.

Нынешний контракт Алексея Баги с "Шахтёром" подписан на два следующих года. Характерно, что ранее Бага также успел побыть тренером другого белорусского ФК "БАТЭ".