Песков: Путин не огласит послание к Федеральному собранию до Нового года

Дмитрий Песков сообщил об отказе Владимира Путина обращаться с посланием к Федеральному собранию в этом году.

21 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, сообщив им, что до конца текущего года Владимир Путин не намерен оглашать своего послания к членам Федерального собрания, поскольку у президента РФ напряжённый график.

Вместе с тем Песков подчёркивает, что Путин намеревается обратиться к Федеральному собранию, однако о сроках оглашения послания в Кремле сообщат позже.