Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за риска ракетных ударов

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, связанную с ракетной угрозой со стороны России.

Ряд украинских информационных агентств сообщил о том, что по всей территории Украины практически одновременно объявили воздушную тревогу, традиционно оповещающую местное население о срочной необходимости проследовать в ближайшее к дому укрытие из-за риска нанесения Россией ракетных ударов.

Характерно, что сигналы воздушной тревоги сработали во всех украинских областях в 13:20 по московскому времени, что повышает вероятность нанесения новых ракетных ударов.