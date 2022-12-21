Матвиенко: тема второй волны мобилизации в Совфеде не обсуждается

Председатель российского Совета федерации Валентина Матвиенко утверждает, что в подконтрольном ей ведомстве не обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации в России.

21 декабря глава Совфеда России Валентина Матвиенко публично заявила, что она подтверждает слова Владимира Путина об отсуствии необходимости во второй волне мобилизации граждан страны. Матвиенко утверждает, что подобные темы не выносились на обсуждение в Совете федерации.

Владимир Путин также ранее сообщил, что в настоящий момент Россия не нуждается в новом проведении частичной мобилизации, поскольку 300 тысяч человек, призванных в рамках прошлых мобилизационных процессов, покрывают нужды спецоперации.