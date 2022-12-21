Песков не подтвердил взятие в плен офицеров ВСУ, расстрелявших солдат России
2022-12-21 14:08
Дмитрий Песков утверждает, что не обладает информацией о пленении украинских военных, которые расстреляли российских солдат.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, которые поинтересовались о том, действительно ли разведчики армии России взяли в плен двух офицеров 80-ой бригады ВСУ, которые расстреляли пленных военных РФ в зоне проведения спецоперации.
Песков утверждает, что не может подтвердить подобные слухи и посоветовал обратиться за детальной информацией к представителям Минобороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей