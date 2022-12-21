Песков не подтвердил взятие в плен офицеров ВСУ, расстрелявших солдат России

Дмитрий Песков утверждает, что не обладает информацией о пленении украинских военных, которые расстреляли российских солдат.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, которые поинтересовались о том, действительно ли разведчики армии России взяли в плен двух офицеров 80-ой бригады ВСУ, которые расстреляли пленных военных РФ в зоне проведения спецоперации.

Песков утверждает, что не может подтвердить подобные слухи и посоветовал обратиться за детальной информацией к представителям Минобороны России.