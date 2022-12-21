Мария Захарова: действия ЕС есть позор и расовая сегрегация
2022-12-21 14:08
Российский МИД, устами своего официального представителя Марии Захаровой, выразил свое крайне негативное отношение к действиям Евросоюза.
По словам Захаровой, непризнание Евросоюзом паспортов, выданных Российской Федерацией гражданам новых регионов, есть политика сегрегации.
К такому определению представитель МИДа пришла, поскольку действия Евросоюза, по ее словам, нарушают права человека.
Действия Евросоюза в отношении России характеризуются не иначе, как враждебные, при этом они нарушают такой всеобъемлющий документ как Всеобщая декларация прав человека.
Опубликовано: Сергей Стаалкер