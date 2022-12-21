Hill: Конгресс США обсуждает документ о признании России страной-агрессором

Издание The Hill уведомляет, что в американском Конгрессе идут обсуждения о признании России страной-агрессором.

Журналисты американской газеты The Hill уведомляют, что члены команды Джо Байдена и конгрессмены Соединённых Штатов приступили к обсуждению документа, который предлагает признать Россию государством-агрессором. Источник The Hill в американском правительстве утверждает, что Киев просил Вашингтон признать Россию спонсором терроризма, однако американская сторона ответила отказом.

По данным аналитиков The Hill, признание России государством-агрессором не повлечёт за собой никаких мер в отношении Москвы, поскольку такой термин даже не существует в международном праве.