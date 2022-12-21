WP: Запад признал непричастность России ко взрывам на «Северных потоках»

Ряд западных политиков в одностороннем порядке назвали Россию непричастной к диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море.

21 декабря журналисты американской газеты The Washington Post сообщили, что ряд западных политиков из стран коллективного Запада в частном порядке признают, что разведка НАТО и США не нашла доказательств причастности России ко взрывам на собственных газопроводах "Северный поток", ввиду чего Москву нельзя обвинять в этом преступлении.

Владимир Путин ранее публично заявлял, что западные диверсанты произвели осознанный подрыв "Северных потоков", что является актом международного терроризма.