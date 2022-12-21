Киркоров намерен разделить двухэтажный пентхауз в столице на 2-е квартиры, чтобы платить меньше налогов
2022-12-21 14:39
Певец Филипп Киркоров желает разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате в Москве на 2-е квартиры, чтобы снизить налоговую нагрузку.
Филипп Киркоров намерен разделить свой большой пентхаус на Арбате на 2-е квартиры поменьше, чтобы платить меньше налогов.
По сведениям Телеграм-канала "Mash", в собственности певца есть двухэтажные апартаменты в центре российской столицы, которые тот приобрел в прошлом году у экс-главы Киргизии.
Общая стоимость жилплощади равна 1 000 000 000 российских рублей. Кадастровая стоимость - 300 000 рублей с налогом 2% в год.
Опубликовано: Наталья Гончарова