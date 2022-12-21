Рогов: ВСУ усилили обстрел Запорожской АЭС из-за визита Гросси в Москву
2022-12-21 15:07
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что войска Украины усилили обстрелы ЗАЭС из-за того, что в Москву скоро приедет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Днём среды глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска интенсифицировали обстрелов Запорожской АЭС на фоне новости о том, что генеральный директор международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси скоро приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Примечательно, что Гросси призвал войска России произвести демилитаризацию Запорожской атомной электростанции, а украинских военных - прекратить обстрелы ЗАЭС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей