Путин: Россия будет развивать ядерную триаду и гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин публично заявил, что войска РФ намерены усовершенствовать ядерный комплекс и гиперзвуковые ракеты.

21 декабря Владимир Путин сообщил о целях Минобороны России по усовершенствованию ядерной триады и гиперзвукового комплекса страны, отметив, что в ближайшее время межконтинентальные баллистические ракеты будут задействованы в боевом дежурстве на территории российского государства.

Также Путин отметил, что российский фрегат "Адмирал Горшков" выйдет в море, будучи оснащённым не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетами "Циркон".