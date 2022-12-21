Путин: Россия будет развивать ядерную триаду и гиперзвуковое оружие
2022-12-21 15:12
Президент России Владимир Путин публично заявил, что войска РФ намерены усовершенствовать ядерный комплекс и гиперзвуковые ракеты.
21 декабря Владимир Путин сообщил о целях Минобороны России по усовершенствованию ядерной триады и гиперзвукового комплекса страны, отметив, что в ближайшее время межконтинентальные баллистические ракеты будут задействованы в боевом дежурстве на территории российского государства.
Также Путин отметил, что российский фрегат "Адмирал Горшков" выйдет в море, будучи оснащённым не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Опубликовано: Ткачёв Андрей