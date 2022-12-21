Ивлеева оголилась перед подписчиками, изображая кролика накануне Нового года

Блогер Настя Ивлеева выложила в сеть чересчур откровенное фото. Звезда предстала в образе кролика в колготах с огромными вырезами, обнажающими ягодицы знаменитости.

Очень скоро наступит 2023 год. Хозяином года является черный кролик.

Блогер Настя Ивлеева решила порадовать своих фолловеров откровенным образом перед любимым праздником.https://moslenta.ru/news/lyudi/ivleeva-zaiac-21-12-2022.htm

Знаменитость позирует на фото в колготах с вырезами, оголяющими ягодицы. Не забыла звезда интернета уважить и символ будущего года, надев уши и хвост кролика.

Под снимком Настя написала: "Ой!".