Ивлеева оголилась перед подписчиками, изображая кролика накануне Нового года
2022-12-21 15:16
Блогер Настя Ивлеева выложила в сеть чересчур откровенное фото. Звезда предстала в образе кролика в колготах с огромными вырезами, обнажающими ягодицы знаменитости.
Очень скоро наступит 2023 год. Хозяином года является черный кролик.
Блогер Настя Ивлеева решила порадовать своих фолловеров откровенным образом перед любимым праздником.https://moslenta.ru/news/lyudi/ivleeva-zaiac-21-12-2022.htm
Знаменитость позирует на фото в колготах с вырезами, оголяющими ягодицы. Не забыла звезда интернета уважить и символ будущего года, надев уши и хвост кролика.
Под снимком Настя написала: "Ой!".
Опубликовано: Наталья Гончарова