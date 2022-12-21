Путин: частичная мобилизация выявила проблемы в России

Владимир Путин утверждает, что прошедшая в России частичная мобилизация показала наличие проблем в военных комиссариатов.

В среду Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, где публично заявил, что проведение частичной мобилизации в РФ выявило наличие проблем в стране, связанными в первую очередь с деятельностью военкоматов. По словам Путина, военные комиссариаты должны быть максимально цифровизированы.

Также Владимир Путин призвал не замалчивать наличие проблем в России, поскольку в противном случае население страны может реагировать на происходящее эмоционально.