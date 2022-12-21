Путину нет чего хорошего сказать Федеральному собранию, поэтому и говорить не будет

По сообщению Дмитрия Пескова Владимир Путин решил в этом году не обращаться к Федеральному собранию.

По сообщению пресс-секретаря у главы государства слишком напряженный график, ему просто нет времени на подобные выступления.

При этом, послание будет оглашено, правда в следующем году, по срокам президент Российской Федерации определится позднее.

Российские законники уже пояснили ситуацию. Президент действительно имеет право и обязан выступать перед Федеральным собранием, чтобы разъяснить свое видение ситуации в стране и мире. Но указания по конкретным срокам нет. Так что все происходит в правовом поле.