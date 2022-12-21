Путин: 300 тысяч мобилизованных россиян являются резервом спецоперации

Владимир Путин рассказал о настоящих причинах частичной мобилизации на территории России.

Во время выступления на расширенной коллегии Министерства обороны России Владимир Путин сообщил, что 300 тысяч мобилизованных россиян являются резервом специальной военной операции и пока не принимают участие в боевых действиях, хотя и 150 тысяч мобилизованных переброшены в зону СВО для обучения.

Также Путин отметил, что новая волна частичной мобилизации в России не предусмотрена, поскольку 300 тысяч мобилизованных являются достаточным количеством для нужд спецоперации.