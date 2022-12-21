Шойгу: 27 стран потратили $97 млрд на поставку оружия Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о суммах, которые страны Запада затратили на поставку вооружений Киеву.

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции 27 независимых государств включая членов блока НАТО потратили девяносто семь миллиардов долларов на оказание помощи Украине, в том числе военного характера. Шойгу отметил, что на Западе широко распространена глорификация режима Владимира Зеленского и нацистской идеологии.

Также Сергей Шойгу утверждает, что американские и зарубежные СМИ развязали информационную войну против России для дестабилизации обстановки в стране.