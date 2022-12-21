Шойгу: трудности мобилизации в РФ связаны с её отсутствием со времён ВОВ

Сергей Шойгу раскрыл истинные причины сложностей, возникших в России во время частичной мобилизации.

Днём 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу выступил с докладом перед Владимиром Путиным, где публично заявил, что связанные с частичной мобилизацией трудности вызваны тем, что мобилизационные процессы в стране не проводились со времён окончания Великой отечественной войны.

Также Шойгу утверждает, что 300 тысяч мобилизованных граждан были призваны на воинскую службу для стабилизации обстановки в стране и обороны новых регионов России.