Шойгу: трудности мобилизации в РФ связаны с её отсутствием со времён ВОВ
2022-12-21 15:26
Сергей Шойгу раскрыл истинные причины сложностей, возникших в России во время частичной мобилизации.
Днём 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу выступил с докладом перед Владимиром Путиным, где публично заявил, что связанные с частичной мобилизацией трудности вызваны тем, что мобилизационные процессы в стране не проводились со времён окончания Великой отечественной войны.
Также Шойгу утверждает, что 300 тысяч мобилизованных граждан были призваны на воинскую службу для стабилизации обстановки в стране и обороны новых регионов России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей