Шойгу: мобилизация нужна для обороны новых регионов и наступления на Украину
2022-12-21 15:29
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о мотивах проведения частичной мобилизации в стране.
Возглавляющий Министерство обороны России Сергей Шойгу уведомляет, что решение о проведении частичной мобилизации в России было принято исходя из нужд обороны новых регионов РФ и стабилизации обороноспособности российского государства. Также Шойгу подчеркнул, что в будущем мобилизованные смогут принять участие в наступательных операциях.
Владимир Путин отмечает, что из трёхсот тысяч мобилизованных россиян лишь сто пятьдесят тысяч были переброшены в зону боевых действий, в то время как остальные проходят подготовку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей