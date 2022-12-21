Шойгу: в ходе мобилизации 20 тысяч человек пришли в военкоматы добровольцами

Сергей Шойгу рассказал о наличии добровольцев во время частичной мобилизации в России.

В среду Владимир Путин заслушал доклад главы Минобороны России Сергея Шойгу, который публично поблагодарил россиян за активную гражданскую позицию, напомнив, что двадцать тысяч граждан РФ пришли в военные комиссариаты во время частичной мобилизации не дожидаясь вручения повестки.

По данным Шойгу, процессы, связанные с частичной мобилизацией проводились в стране для укрепления обороноспособности новых регионов России.