Шойгу: в ходе мобилизации 20 тысяч человек пришли в военкоматы добровольцами
2022-12-21 15:32
Сергей Шойгу рассказал о наличии добровольцев во время частичной мобилизации в России.
В среду Владимир Путин заслушал доклад главы Минобороны России Сергея Шойгу, который публично поблагодарил россиян за активную гражданскую позицию, напомнив, что двадцать тысяч граждан РФ пришли в военные комиссариаты во время частичной мобилизации не дожидаясь вручения повестки.
По данным Шойгу, процессы, связанные с частичной мобилизацией проводились в стране для укрепления обороноспособности новых регионов России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей