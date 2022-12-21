3 жутких предсказания Ванги на 2023 год
Известная слепая предсказательница Ванга не оставила грядущий год без пророчеств. Ясновидящая утверждала, что 2023 год будет для человечества сложным.
Болгарская провидица Ванга оставила предсказания аж до 5079 года, а пока до этого далеко, нас интересует грядущий 2023 год.
Ванга предрекла тяжелое время, а особенно поражают 3 очень неприятных пророчества.
Человечество ждет солнечная буря - мощный выброс радиации. Такие штормы разрушают электросети, провоцируют коррозию нефте- и газопроводов.
Если пророчество сбудется, то человечество останется без электроэнергии.
Изменение орбиты Земли - еще одно жуткое предсказание ясновидящей, способное вызвать масштабные экологические проблемы.
Проведение экспериментов с биологическим оружием Ванга также "отнесла" на будущий год. Данное предсказание болгарской провидицы отличалось особой расплывчатостью.
Опубликовано: Наталья Гончарова