Войска РФ отработали нанесение ответного ядерного удара по противнику

Сергей Шойгу утверждает, что в России прошли успешные учения по нанесению ответного массированного ядерного удара.

Днём среды глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выступил с новым докладом перед Владимиром Путиным, где публично заявил, что после начала СВО в Украине российские войска провели успешные учения по нанесению ответного массированного ядерного удара по странам потенциальных противников.

Также Шойгу сообщил о начале развёртывания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в России, уже заступающей на боевое дежурство.