Собчак устроила экскурсию по своему роскошному особняку на Рублевке в эфире Ютуб-шоу «Осторожно: Собчак»

Журналистка Ксения Собчак посвятила своему жилищу на Рублевке целый выпуск Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".

Журналистка, ведущая ТВ и блогер Ксения Собчак провела экскурсию для зрителей ее Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" под названием "Дом, который построила Собчак". https://www.youtube.com/watch?v=7dZQEcA-hKc

Ксения Анатольевна продемонстрировала шикарное современное убранство почти всех помещений в особняке.

С особой гордостью знаменитость сообщила, что её жилье построено из дерева, а часть элементов интерьера, к примеру двери, стилизованы под металл.

Похвасталась звездная блондинка бассейном и баней, которые также присутствуют в роскошном особняке.