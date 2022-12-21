Собчак устроила экскурсию по своему роскошному особняку на Рублевке в эфире Ютуб-шоу «Осторожно: Собчак»
2022-12-21 15:43
Журналистка Ксения Собчак посвятила своему жилищу на Рублевке целый выпуск Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".
Журналистка, ведущая ТВ и блогер Ксения Собчак провела экскурсию для зрителей ее Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" под названием "Дом, который построила Собчак". https://www.youtube.com/watch?v=7dZQEcA-hKc
Ксения Анатольевна продемонстрировала шикарное современное убранство почти всех помещений в особняке.
С особой гордостью знаменитость сообщила, что её жилье построено из дерева, а часть элементов интерьера, к примеру двери, стилизованы под металл.
Похвасталась звездная блондинка бассейном и баней, которые также присутствуют в роскошном особняке.
Опубликовано: Наталья Гончарова