Подлодка «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» приняла в ВМФ России

Новейшая подводная лодка "Генералиссимус Суворов" поступила на службу в состав российских ВМФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу зачитал доклад перед Владимиром Путиным на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства, где сообщил, что после начала СВО в Украине новая подлодка класса "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" поступила на службу в военно-морские силы РФ.

Также Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем на боевое дежурство выйдет российский фрегат "Адмирал Горшков" с крылатыми ракетами "Циркон" на борту.