Шойгу: более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами для участия в СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами для участия в спецоперации по защите Донбасса.

21 декабря глава Министерства вооружённых сил России Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии российского оборонного ведомства сообщил, что с начала проведения спецоперации на службу в ряды ВС РФ поступили 20 000 добровольцев.

Помимо прочего, Шойгу рассказал о том, что от призыва на службу для участия в СВО РФ на Украине в рамках частичной мобилизации были освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России и в ряде других социально значимых сфер.