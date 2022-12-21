Сальдо: ВСУ пытаются тайно перебросить диверсантов в Херсонскую область

Глава Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что украинские войска пытаются перебросить собственные ДРГ в регион.

21 декабря временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины тайно переправляют на лодках диверсионно-разведывательные группы в район левобережья реки Днепр. По данным Сальдо, все попытки ВСУ вторгнуться на левый берег Днепра заканчиваются неудачно.

Также Владимир Сальдо сообщил, что считает неизбежным освобождение левого берега Днепра в Херсоне от присутствия группировки украинских солдат.