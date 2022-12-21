Шойгу: после успешных испытаний МБР «Сармат» начали развёртывать в России

Сергей Шойгу сообщил о начале развёртывания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в стране.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что состоявшиеся в стране ранее учебные пуски сверхтяжёлой МБР "Сармат" оказались успешными, что позволило приступить к её развертыванию на боевое дежурство в Российской Федерации.

Путин также отметил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" не имеет аналогов в мире и надёжно обеспечит обороноспособность России. В то же время Шойгу сообщил, что войска РФ отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на агрессию потенциального противника.