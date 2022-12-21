Шойгу: бомбардировщик Ту-160М пополнил ядерную триаду России

Сергей Шойгу рассказал о поступлении нового стратегического бомбардировщика класса Ту на боевое дежурство в РФ.

21 декабря Владимир Путин выслушал новый доклад российского министра обороны Сергея Шойгу, который сообщил, что способный нести специальные боеприпасы стратегический бомбардировщик Ту-160М официально включён в состав ядерной триады РФ и заступил на боевое дежурство.

Также Шойгу утверждает, что в России начались плановые работы по развёртыванию межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" ядерного характера.