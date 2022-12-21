Шойгу оценил стоимость поставленного коллективным Западом оружия Украине в $97 млрд

Глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны поставили Украине оружия на 97 миллиардов долларов.

21 декабря министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время заседания коллегии оборонного ведомства заявил о том, что «на поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов», а также указал на факт того, что часть предоставленного украинской армии Западом оружия «находится в руках террористов и расползается по всему миру».

Шойгу добавил, что коллективный Запад не только накачивает киевский режим оружием, но и ведёт против России информационную и санкционную войну, пытаясь дискредитировать Россию.