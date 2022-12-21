Шойгу: Россия запустила в космос аппарат «Купол» для слежки за ракетами

Российский военный спутник "Купол" был запущен в космическое пространство для отслеживания ракет в Северном полушарии.

Сергей Шойгу уведомляет, что после начала специальной военной операции в Украине военно-космические силы России запустили аппарат "Купол" в космос, что позволяет Москве эффективнее отслеживать возможное передвижение ракет в Северном полушарии Земли.

Также Шойгу утверждает, что на боевое дежурство в России заступили МБР "Сармат", фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" морского базирования и стратегический бомбардировщик Ту-160М, способный нести ядерные боеприпасы во время патрулирования границ РФ.