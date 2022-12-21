За время спецоперации в Украине орден «Герой России» получили 120 человек

Сергей Шойгу рассказал о количестве россиян, получивших звание "Героя России" в ходе СВО.

Лидер российского Министерства обороны Сергей Шойгу пообщался с Владимиром Путиным, доложив ему, что за время проведения спецоперации в Украине и на территории освобождённых регионов различные государственные награды получило не менее ста тысяч россиян, принимавших участие в СВО.

По данным Шойгу, из этого количества лишь сто двадцать граждан удостоились высшей государственной награды, которой является звезда "Героя России".