Шойгу: армия России сокращает военный потенциал ВСУ точными ударами

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о практике ракетных ударов по инфраструктуре Украины в ходе спецоперации.

21 декабря Сергей Шойгу выступил с докладом перед Владимиром Путиным, где сообщил, что в ходе специальной военной операции армия РФ стремительно истощает боевой потенциал Украины, наносят высокоточные ракетные удары по её военной инфраструктуре, оборонно-промышленным предприятиям и командным пунктам управления войсками.

Удары по энергетическим объектам Украины Шойгу объяснил тем, что они используются Киевом для снабжения украинской армии в ходе её сражения с Россией.