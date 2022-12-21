Путин назвал трагедией боевые действия на Украине
2022-12-21 16:18
Владимир Путин признал, что считает трагедией разгоревшийся в Украине военный конфликт.
21 декабря в ходе выступления перед расширенной коллегией Министерств обороны России Владимир Путин публично сообщил, что считает трагедией военный конфликт между Россией и Украиной на её территории. Вместе с тем Путин подчеркнул, что западные страны давно подталкивали Киев и Москву к вооружённому противостоянию.
По мнению Владимира Путина, Россия несколько десятилетий выстраивала братские отношения с Украиной, однако украинское правительство не шло на контакт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей