Владимир Путин признал, что считает трагедией разгоревшийся в Украине военный конфликт.

21 декабря в ходе выступления перед расширенной коллегией Министерств обороны России Владимир Путин публично сообщил, что считает трагедией военный конфликт между Россией и Украиной на её территории. Вместе с тем Путин подчеркнул, что западные страны давно подталкивали Киев и Москву к вооружённому противостоянию.

По мнению Владимира Путина, Россия несколько десятилетий выстраивала братские отношения с Украиной, однако украинское правительство не шло на контакт.