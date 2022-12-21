Вдова Этуша показала шикарный особняк, оставшийся после смерти артиста

Вдова легендарного актера Владимира Этуша Елена прдемонстрировала особняк, который остался после кончины ее знаменитого мужа.

Не стало великого артиста Владимира Этуша 9 марта 2019 года.

Последние годы жизни с актером провела его жена Елена, которой в наследство достался роскошный дом знаменитости. Разница между возлюбленными составляла 42 года.

Вдова Этуша ничего не меняла в доме со смерти мужа.