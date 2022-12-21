Вдова Этуша показала шикарный особняк, оставшийся после смерти артиста
2022-12-21 16:18
Вдова легендарного актера Владимира Этуша Елена прдемонстрировала особняк, который остался после кончины ее знаменитого мужа.
Не стало великого артиста Владимира Этуша 9 марта 2019 года.
Последние годы жизни с актером провела его жена Елена, которой в наследство достался роскошный дом знаменитости. Разница между возлюбленными составляла 42 года.
Вдова Этуша ничего не меняла в доме со смерти мужа.
-
Елена выложила в сеть фото украшенного по-новогоднему дома, который похож на дом принцессы, подписав снимок: "К встрече Нового года готова!".
Опубликовано: Наталья Гончарова