Вдова Этуша показала шикарный особняк, оставшийся после смерти артиста

APS
2022-12-21 16:18

Вдова легендарного актера Владимира Этуша Елена прдемонстрировала особняк, который остался после кончины ее знаменитого мужа.

Не стало великого артиста Владимира Этуша 9 марта 2019 года.

Последние годы жизни с актером провела его жена Елена, которой в наследство достался роскошный дом знаменитости. Разница между возлюбленными составляла 42 года.

Вдова Этуша ничего не меняла в доме со смерти мужа.

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    Елена выложила в сеть фото украшенного по-новогоднему дома, который похож на дом принцессы, подписав снимок: "К встрече Нового года готова!".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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