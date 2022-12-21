Шойгу призвал увеличить возраст призыва граждан в войска с 18 до 21 года

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал увеличить возраст призыва граждан на службу в ВС РФ с 18 до 21 года, а также повысить предельный возраст до 30 лет.

В среду, 21 декабря 2022 года, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства заявил о необходимости поэтапного увеличения возраста призыва граждан на военную службу с 18 до 21 года.

Шойгу также предложил участникам заседания МО РФ повысить до 30 лет предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в ряды Вооружённых сил Российской Федерации.